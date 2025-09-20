«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 09:41

На месте будущей панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала мужчину с оружием на месте будущей панихиды по Кирку

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Аризоне полиция задержала вооруженного мужчину на стадионе State Farm, где должна пройти панихида по Чарли Кирку, сообщает Washington Post со ссылкой на Секретную службу США. Неизвестный явился туда в пятницу, утверждая, что он якобы работает в правоохранительных органах. Панихида по умершему при покушении политическому активисту пройдет в воскресенье.

Согласно информации издания, задержанный представился полиции агентом Секретной службы США, но при себе он имел только «просроченное удостоверение». Источник в правоохранительных органах сообщил газете, что мужчина пронес пистолет и нож.

Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в штате Юта. Политический активист выступал против американской военной помощи Украине, критиковал ее президента Владимира Зеленского и утверждал, что Крым всегда был частью России. В убийстве Кирка подозревают Тайлера Джеймса Робинсона, он задержан полицией.

Ранее стало известно, что в США приостановили показ вечернего шоу комика Джимми Киммела. Причиной стали шутки ведущего о смерти Кирка. Киммел также высказал предположение, что Робинсон мог быть связан с группой сторонников Трампа.

США
Аризона
полиция
Чарли Кирк
