21 сентября 2025 в 23:31

Трамп прибыл на церемонию прощания с активистом Кирком

Трамп появился на панихиде по Кирку на стадионе State Farm в Аризоне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прибыл в Аризону для участия в церемонии памяти блогера, активиста и своего сторонника Чарли Кирка, передает CNN. Мероприятие уже собрало на местном стадионе десятки тысяч его поклонников.

Воздушный суперлайнер Air Force One с президентом на борту приземлился на авиабазе Люк. Оттуда кортеж американского лидера проследовал на стадион State Farm в Глендейле, где и должна состояться памятная церемония. Властями были приняты беспрецедентные меры безопасности, так как, помимо Трампа, выступить планировали и другие высокопоставленные члены его администрации.

Мероприятие было открыто для свободной регистрации всех желающих. Вместительная арена в Глендейле, рассчитанная более чем на 63 тыс. зрителей, стала местом масштабной публичной акции.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила о намерении властей добиваться смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Кирка. Так, окружной прокурор Юты предъявил обвинения в убийстве первой степени и будет требовать расстрела.

Дональд Трамп
Чарли Кирк
митинги
Аризона
