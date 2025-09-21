Генпрокурор США рассказала о смертной казни для убийцы Чарли Кирка Генпрокурор США Бонди: в Юте будут добиваться расстрела для убийцы Чарли Кирка

Американские власти будут добиваться смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве активиста-консерватора Чарли Кирка, заявила в эфире телеканала Fox News министр юстиции, генеральный прокурор США Пэм Бонди. По ее словам, в Юте фигуранта уголовного дела может ждать расстрел.

Окружной прокурор [в Юте] предъявил обвинение в убийстве первой степени и обвинения по ряду других пунктов. Он будет добиваться смертной казни, в Юте его (Робинсона. — NEWS.ru) может ждать расстрел, — подчеркнула она.

При этом еще не решено, будут ли предъявлены обвинения Робинсону со стороны федеральных властей, добавила министр. В любом случае сторона обвинения сделает все, чтобы этот человек «никогда больше не увидел белого света», заключила Бонди.

Ранее сообщалось, что в Финиксе 21 сентября состоятся памятные мероприятия по убитому Кирку. В связи с этим в городе усилили меры безопасности. На похоронах активиста выступят президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме того, траурную церемонию посетят федеральные министры.

До этого стало известно, что Кирка могли убить выстрелом из немецкой винтовки Mauser 98, которая была разработана в XIX веке. Не исключено, что оружие завезли в Соединенные Штаты еще до того, как на него начали наносить обязательную маркировку.