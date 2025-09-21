Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа

Меры безопасности вокруг стадиона в американском Финиксе усилили, сообщает РИА Новости. Уточняется, что в воскресенье, 21 сентября, там состоятся памятные мероприятия по убитому активисту и консерватору Чарли Кирку, который скончался в результате покушения.

По информации издания, подъезды к стадиону уже перекрыты полицией, тем временем офицеры осуществляют патрулирование территории рядом с ареной. Прилегающая к стадиону парковка обнесена двухметровым забором.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Jimmy Kimmel Live! комика Джимми Киммела. Причиной такого решения стали комментарии Киммела об убийстве Кирка. Трамп назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

До этого в своем телешоу Киммел предположил, что между убийцей активиста и сторонниками Дональда Трампа существует связь. Он также обвинил их в том, что они используют трагедию в своих политических интересах. Представитель ABC подтвердил приостановку показа шоу на неопределенный срок.