«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 04:23

Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Меры безопасности вокруг стадиона в американском Финиксе усилили, сообщает РИА Новости. Уточняется, что в воскресенье, 21 сентября, там состоятся памятные мероприятия по убитому активисту и консерватору Чарли Кирку, который скончался в результате покушения.

По информации издания, подъезды к стадиону уже перекрыты полицией, тем временем офицеры осуществляют патрулирование территории рядом с ареной. Прилегающая к стадиону парковка обнесена двухметровым забором.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Jimmy Kimmel Live! комика Джимми Киммела. Причиной такого решения стали комментарии Киммела об убийстве Кирка. Трамп назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

До этого в своем телешоу Киммел предположил, что между убийцей активиста и сторонниками Дональда Трампа существует связь. Он также обвинил их в том, что они используют трагедию в своих политических интересах. Представитель ABC подтвердил приостановку показа шоу на неопределенный срок.

Дональд Трамп
Чарли Кирк
США
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области
«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье
«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России
Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения
Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа
В ФРГ назвали главного противника мира на Украине
Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября
Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах
Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем
В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв на сайтах знакомств
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября
Переезд в другую квартиру во сне: к чему готовиться
«Дыхание осени»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа
Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России
Шоу-бизнес

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.