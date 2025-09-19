В МИД заявили о соблюдении национального законодательства при защите ЗАЭС

В МИД заявили о соблюдении национального законодательства при защите ЗАЭС

Москва обеспечивает безопасность ЗАЭС, несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, говорится в заявлении МИД РФ. Так там отреагировали на принятую МАГАТЭ резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами, — сказано в сообщении.

Также там заявили, что требования МАГАТЭ, кроме вопросов доступа на Запорожскую АЭС, неприемлемы. Там объяснили, что сотрудники организации находятся на станции по приглашению России, никакой миссии МАГАТЭ там нет. В дипведомстве также отметили, что резолюция ставит под сомнение территориальную целостность России.

Несколько дней назад ВСУ провели артиллерийский обстрел территории в районе топливных складов ЗАЭС. В результате атаки загорелась сухая трава на расстоянии 400 метров от резервуаров с дизельным топливом.