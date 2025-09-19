«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 23:28

Иноагента Гозмана заочно арестовали за призывы к терроризму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом), сообщили ТАСС в суде. По данным журналистов, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма.

Суд постановил заочно избрать меру пресечения в отношении Леонида Гозмана, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ или интернет), — говорится в постановлении суда.

В материале уточняется, что теперь ему грозит наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей. Также мужчину могут лишить свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее иноагентами были признаны журналистка Маша Майерс (Фелицата Ольшевец) (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и блогер Наталья Резник (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ольшевец распространяла фейки, критиковала СВО и транслировала сообщения иноагентов. Резник также выступала против проведения специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что певцу Валерию Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, СК и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием ВСУ.

