«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 01:01

Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион

Путин встретился с губернатором Пермского края Махониным

Владимир Путин и Дмитрий Махонин Владимир Путин и Дмитрий Махонин Фото: kremlin.ru

В ходе рабочего визита в Пермский край президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что в начале беседы глава государства отметил особую значимость региона, процитировав историческое определение «опорный край державы».

Дмитрий Николаевич, поговорим по основным направлениям развития края. Вы здесь в презентации так и написали: «Опорный край державы». В этом есть большой смысл, — сказал Путин.

Ключевыми темами обсуждения стали перспективы развития оборонно-промышленного комплекса, модернизация системы здравоохранения, совершенствование образовательных программ и транспортной инфраструктуры региона. Встреча прошла в деловой атмосфере и была посвящена решению актуальных задач социально-экономического развития территории.

Ранее сообщалось, что на встрече президента с представителями правительства присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Путин поприветствовал встречающих рукопожатиями перед осмотром производственных мощностей.

Владимир Путин
Пермский край
встречи
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.