Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион

В ходе рабочего визита в Пермский край президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что в начале беседы глава государства отметил особую значимость региона, процитировав историческое определение «опорный край державы».

Дмитрий Николаевич, поговорим по основным направлениям развития края. Вы здесь в презентации так и написали: «Опорный край державы». В этом есть большой смысл, — сказал Путин.

Ключевыми темами обсуждения стали перспективы развития оборонно-промышленного комплекса, модернизация системы здравоохранения, совершенствование образовательных программ и транспортной инфраструктуры региона. Встреча прошла в деловой атмосфере и была посвящена решению актуальных задач социально-экономического развития территории.

Ранее сообщалось, что на встрече президента с представителями правительства присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Путин поприветствовал встречающих рукопожатиями перед осмотром производственных мощностей.