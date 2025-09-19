«Интервидение-2025»
Путин посетил пермский завод «Мотовилихинские заводы»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Данное предприятие специализируется на производстве артиллерийских и реактивных систем залпового огня для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Главу государства на территории завода встретили представители правительства и высшие должностные лица министерств. В числе встречающих присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр финансов Антон Силуанов.

Президента во время визита сопровождал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Путин традиционно поприветствовал встречающих его официальных лиц рукопожатиями перед началом осмотра производственных мощностей.

«Мотовилихинские заводы» представляют собой одно из старейших действующих промышленных предприятий Урала, основанное еще в 1736 году. Завод имеет статус градообразующего предприятия и богатую историю вклада в оборонную промышленность страны.

В настоящее время завод является единственным в России предприятием полного цикла в артиллерийском производстве. Продукция предприятия поставляется в вооруженные силы России и более чем 50 стран мира.

Ранее президент России заявил, что стране удается полностью удовлетворять потребности армии в боевой авиации. Путин также отметил, что отечественная техника пользуется спросом за рубежом.

