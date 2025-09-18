Путин рассказал, как обстоят дела со снабжением армии боевой авиацией

России удается полностью удовлетворять потребности армии в боевой авиации, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций. Глава государства также отметил, что отечественная техника пользуется спросом за рубежом.

И сейчас, несмотря на то что нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса переразмерены. Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом, — рассказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия добилась заметных результатов в сфере отечественного двигателестроения, однако до сих пор остаются нерешенные задачи, связанные с развитием местной авиации. Он отметил, что нужно было давно заняться этим вопросом.

До этого президент сообщил, что всего четыре страны выпускают двигатели уровня ПД-14. По словам Путина, в их число входит и Россия.