Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:22

Путин назвал слабое место российской авиации

Путин: России нужно решать вопрос с местной авиацией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия достигла успехов в отечественном двигателестроении, но стране необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций. По его словам, давно пора заняться этим вопросом.

Конечно, мы давно должны были все сделать, чтобы решить вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации, — высказался президент.

Ранее глава государства заявил, что сохранение макроэкономической стабильности является одним из безусловных приоритетов государства. По его словам, от устойчивости финансовой системы напрямую зависят исполнение социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности страны и поддержка военнослужащих и их семей.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что федеральное агентство воздушного транспорта начало предварительные консультации с производителями авиационной техники о создании аэротакси. По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии. Он отметил, что ведомство уже формирует нормативно-правовую базу для сертификации такого транспорта.

Владимир Путин
авиация
двигатели
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.