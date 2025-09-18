Путин назвал слабое место российской авиации

Россия достигла успехов в отечественном двигателестроении, но стране необходимо решить вопросы, касающиеся развития местной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций. По его словам, давно пора заняться этим вопросом.

Конечно, мы давно должны были все сделать, чтобы решить вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации, — высказался президент.

Ранее глава государства заявил, что сохранение макроэкономической стабильности является одним из безусловных приоритетов государства. По его словам, от устойчивости финансовой системы напрямую зависят исполнение социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности страны и поддержка военнослужащих и их семей.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что федеральное агентство воздушного транспорта начало предварительные консультации с производителями авиационной техники о создании аэротакси. По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии. Он отметил, что ведомство уже формирует нормативно-правовую базу для сертификации такого транспорта.