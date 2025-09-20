Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи

Ночью в субботу, 20 сентября, в окрестностях Антальи произошло возгорание лесного массива, передает веб-портал Antalya Hakkında. Отмечается, что инцидент случился в районе Кунду, где расположены многочисленные гостиничные комплексы, пользующиеся популярностью у отдыхающих.

После Аланьи лесной пожар вспыхнул между районами Кунду и Белек. Причина пожара пока не ясна, — сказано в публикации.

В публикации уточнили, что для борьбы с огнем задействованы авиационная техника и более 800 сотрудников спасательных служб. Сложность тушения заключается в неблагоприятных погодных условиях — сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению пламени, добавили на веб-портале.

Ранее сильный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован. По данным МЧС России, пламя охватило территорию в 35 гектаров.

Кроме того, пресс-служба управления МЧС по ЛНР сообщила, что из-за лесного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР пострадали 11 человек. Там добавили, что эвакуированы 60 жителей. В ведомстве отметили, что в округе сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра.