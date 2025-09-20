«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 00:35

Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи

Лесной пожар неподалеку от курорта Кунду угрожает туристическим отелям Антальи

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Ночью в субботу, 20 сентября, в окрестностях Антальи произошло возгорание лесного массива, передает веб-портал Antalya Hakkında. Отмечается, что инцидент случился в районе Кунду, где расположены многочисленные гостиничные комплексы, пользующиеся популярностью у отдыхающих.

После Аланьи лесной пожар вспыхнул между районами Кунду и Белек. Причина пожара пока не ясна, — сказано в публикации.

В публикации уточнили, что для борьбы с огнем задействованы авиационная техника и более 800 сотрудников спасательных служб. Сложность тушения заключается в неблагоприятных погодных условиях — сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению пламени, добавили на веб-портале.

Ранее сильный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован. По данным МЧС России, пламя охватило территорию в 35 гектаров.

Кроме того, пресс-служба управления МЧС по ЛНР сообщила, что из-за лесного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР пострадали 11 человек. Там добавили, что эвакуированы 60 жителей. В ведомстве отметили, что в округе сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра.

пожары
Турция
Анталья
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.