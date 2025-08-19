Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Более 10 человек пострадали при пожаре в ЛНР

Из-за лесного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР пострадали 11 человек

Фото: 81.mchs.gov.ru

Из-за лесного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба управления МЧС России по республике. Там добавили, что эвакуированы 60 жителей, из-за огня повреждено около 100 зданий.

Огнем повреждены порядка 100 строений. Эвакуировано 60 человек. В результате пожара пострадали 11 человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в округе сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра. В тушении возгорания участвуют около 220 человек, задействовано 47 единиц техники.

Ранее стало известно, что крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в ЛНР. По словам местного жителя, пламя уже подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово. Он уточнил, что информацию о распространении пожара подтвердили лесники, участвующие в тушении.

До этого в подмосковном Видном загорелся мусор на площади две тысячи квадратных метров. Это случилось на Каширском шоссе, к месту возгорания выехали 30 пожарных и семь единиц спецтехники. В результате обошлось без пострадавших.

