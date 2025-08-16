Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 13:59

Мусор на площади две тысячи квадратных метров загорелся в регионе России

В Подмосковье мусор загорелся на площади две тысячи квадратных метров

Фото: МЧС России

В субботу, 16 августа, в подмосковном Видном загорелся мусор на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Это случилось на Каширском шоссе, к месту возгорания выехали 30 пожарных и семь единиц спецтехники. В результате обошлось без пострадавших.

На 26-м километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе произошло возгорание мусора. 30 огнеборцев и 7 единиц техники локализовали возгорание на 2000 квадратов, — сказано в сообщении.

Ранее в Саратовской области на реке Волге произошел пожар на борту судна. ЧП случилось утром 16 августа в Хвалынском районе. По предварительной информации, на судне находились шесть человек, которые успешно эвакуировались и не получили повреждений.

Между тем в Рязанской области увеличилось количество жертв аварии на заводе «Эластик». По последним данным МЧС России, погибшими числятся девять человек, еще 120 получили травмы различной степени тяжести. Спасателям удалось извлечь из-под завалов еще одного пострадавшего.

Подмосковье
мусор
пожары
происшествия
