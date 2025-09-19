США заговорили с талибами о возвращении своих военных на авиабазу Баграм

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями движения «Талибан», сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Уточняется, что речь идет о восстановлении ограниченного американского военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане.

В материале говорится, что власти США хотят использовать базу как отправную точку для проведения контртеррористических операций. Переговоры, как выяснили журналисты, сейчас на ранней стадии, с американской стороны их возглавляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.

Ранее талибы предложили открыть в США представительство, которое будет функционировать по типу посольства для решения вопросов, касающихся Афганистана. Источники также указывают, что Вашингтон, со своей стороны, выдвинул требование к «Талибану» освободить американского гражданина, которого движение до сих пор удерживает. Американская сторона считает, что этот шаг значительно улучшит перспективы развития двусторонних отношений.

Тем временем Трамп заявил, что Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане. Глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем, а также напомнил, что США отдали объект республике «просто так».