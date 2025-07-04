Талибы захотели признания власти в США Движение «Талибан» намерено добиться признания США его власти в Афганистане

Движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане, активно добивается официального признания со стороны США, передает CNN, ссылаясь на источники, близкие к переговорному процессу. По данным телеканала, представители организации выдвинули Вашингтону несколько предложений.

В частности, талибы предложили открыть в США представительство, которое будет функционировать по типу посольства для решения вопросов, касающихся Афганистана. Источники также указывают, что Вашингтон, со своей стороны, выдвинул требование к «Талибану» освободить американского гражданина, которого движение до сих пор удерживает. Американская сторона считает, что этот шаг значительно улучшит перспективы развития двусторонних отношений.

Ранее в Москве впервые с прихода талибов к власти в Кабуле вывесили введенный движением флаг. Знамя Исламского Эмирата Афганистан появилось на балконе здания. Флаг вывесили сотрудники дипломатического представительства.

В июне на площади перед зданием, где проходил ПМЭФ, вывесили знамя Исламского Эмирата Афганистан. Флаг появился между полотнами Армении и Бахрейна.