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03 июля 2025 в 21:27

В Москве впервые вывесили введенный «Талибаном» флаг Афганистана

Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили введенный талибами флаг

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Впервые с прихода «Талибана» к власти в Кабуле над афганским посольством в Москве вывесили введенный движением флаг, передает ТАСС. Знамя Исламского Эмирата Афганистан установили на балконе здания сотрудники диппредставительства.

Афганские дипломаты вышли на балкон посольства в четверг, 3 июля, чтобы водрузить белое полотнище с шахадой — исламским свидетельством веры. Этот флаг стал официальным символом страны в августе 2021 года, сменив прежний трехцветный символ Афганистана.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора страны о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан». Заседание по данному поводу имело закрытый характер. В нем принимал участие представитель движения. Позже в России вступило в силу решение суда о приостановке запрета «Талибана».

Временный поверенный Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал заявил, что приостановка запрета «Талибана» в России создает лучшие условия для экономического сотрудничества Москвы и Кабула. Он также выразил надежду, что стороны будут заключать инвестиционные соглашения в сферах геологоразведки.

Москва
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