Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на выпуск судов

В аэропорту Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее самолет совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане. Он следовал из Екатеринбурга в турецкую Анталью. Для дальнейшего выполнения рейса направили другой самолет.

Тем временем СМИ информировали, что летевший из Египта самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атак ВСУ на Санкт-Петербург. Самолет должен был прилететь в аэропорт Пулково в 04:45 12 сентября, однако к этому времени в воздушной гавани уже действовал план «Ковер».