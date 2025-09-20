«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 01:01

Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на выпуск судов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропорту Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее самолет совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане. Он следовал из Екатеринбурга в турецкую Анталью. Для дальнейшего выполнения рейса направили другой самолет.

Тем временем СМИ информировали, что летевший из Египта самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атак ВСУ на Санкт-Петербург. Самолет должен был прилететь в аэропорт Пулково в 04:45 12 сентября, однако к этому времени в воздушной гавани уже действовал план «Ковер».

Росавиация
самолеты
рейсы
Саратов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.