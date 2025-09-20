«Интервидение-2025»
В Госдуме рассказали, будут ли наказывать за использование вейпов

Депутат Леонов: наказания за использование вейпов не предусматривается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение запрета на продажу вейпов не предусматривает ограничений на их хранение и использование, заявил ТАСС глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). По его словам, цель инициативы совсем не в этом.

Я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи. Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение, — отметил он.

Политик подчеркнул, что использовать вейпы будет можно, несмотря на запрет продаж. В материале уточняется, что палата парламента в течение ближайших двух месяцев рассмотрит соответствующий законопроект.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил обеспокоенность из-за содержания наркотиков в жидкостях для вейпов. Он обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой раскрыть статистику о числе таких случаев.

Тем временем губернатор Кировской области Александр Соколов предложил запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона. По его мнению, молодежь не осознает последствий для здоровья от использования электронных сигарет, в частности, тот факт, что вейпы пагубно влияют на их развитие и жизнь в целом.

