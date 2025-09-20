«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 02:14

В МВД разъяснили правила прекращения российского гражданства по рождению

МВД: гражданство РФ по рождению нельзя прекратить против воли человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданство РФ по рождению не может быть прекращено без желания самого человека, сообщили в пресс-службе Миграционной службы МВД России. Согласно позиции ведомства, статус гражданина России, полученный по праву рождения, обладает особым правовым иммунитетом и не подлежит принудительному аннулированию.

Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно, — заявили в МВД.

Уточняется, что единственным законным основанием для прекращения такого статуса является добровольный запрос гражданина, оформленный в установленном порядке. В отношении лиц, принятых в гражданство, могут применяться иные процедуры, предусмотренные миграционным законодательством.

10 сентября в России истек срок, в который нелегальные мигранты должны были урегулировать свой правовой статус. С 11 сентября сделать это будет невозможно. Теперь в отношении нелегалов будут применяться меры по ограничению отдельных прав, предусмотренные законом. В частности, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, водить машину и устраивать детей в школы и детсады.

МВД
мигранты
гражданство РФ
опровержения
