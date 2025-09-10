Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 07:20

В России истек срок для урегулирования правового статуса мигрантов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Срок, в который нелегальные мигранты могли урегулировать свой правовой статус в России, истек. Согласно указу президента Владимира Путина, нелегально находящиеся в РФ иностранцы должны были урегулировать свое правовое положение до 10 сентября. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как подчеркнули в миграционной службе МВД, урегулировать правовое положение с 11 сентября будет уже невозможно. Начиная с этой даты в отношении нелегальных мигрантов будут применяться предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, а также водить автомобиль и устраивать детей в детсады или школы.

Ранее группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий въезд и пребывание в РФ членам семей трудовых мигрантов. Исключение предлагается только для граждан Белоруссии.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что российским регионам нужно дать больше прав в вопросе регулирования труда мигрантов. По его словам, те, кто приезжает в РФ и хочет легально трудиться, обязательно должны знать русский язык и уважать российские законы, культуру и традиции.

мигранты
Россия
указы
МВД
