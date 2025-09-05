Регионам могут позволить самим регулировать миграцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что российским регионам нужно дать больше прав в вопросе регулирования труда мигрантов. Так он отреагировал на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках рабочей встречи, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Регионам нужно предоставить право самим определять многие вопросы развития. Те, кто приезжает к нам и хочет легально трудиться, обязательно должны знать русский язык и уважать наши законы, культуру, традиции, и тогда у нас не будет проблем, — заявил Володин.

Кондратьев рассказал, что в 2024 году в Краснодарском крае ввели запрет на привлечение иностранных работников с патентами во все отрасли, кроме строительства, а в текущем году распространили этот запрет и на строительную сферу. Он пояснил, что сегодня край способен самостоятельно обеспечивать свои потребности в рабочей силе. Таким образом, 80% выпускников этого года уже трудоустроены.

До этого депутаты направили запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. Они попросили МВД проработать поправки в миграционное законодательство.