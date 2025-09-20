«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 02:36

Трамп рассказал о сделке по продаже TikTok

Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok началась

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. По его словам, Соединенные Штаты будут контролировать каждый этап.

Мы будем очень жестко ее контролировать, — отметил он.

Трамп добавил, что на данный момент «инвесторы готовятся». При этом глава государства ответил отрицательно на предположение, что даже в случае заключения сделки Китай сохранит контроль над соцсетью в том или ином виде.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация США и власти Китая пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве по TikTok. Заявление было сделано после переговоров Бессента с китайскими чиновниками в Мадриде. Министр отметил, что достигнуто рамочное соглашение, подробности которого пока не раскрываются. В ближайшие недели стороны проведут новые консультации.

До этого Белый дом 19 августа официально зарегистрировал аккаунт в TikTok после попытки запрета платформы. В первые часы на странице появился 27-секундный ролик о достижениях президента Трампа, собравший более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.

