В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на полеты

Международный аэропорт Ульяновска временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения в самарском аэропорту Курумоч. Кореняко отмечал, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа.

