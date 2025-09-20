«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 01:56

В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Ульяновска временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения в самарском аэропорту Курумоч. Кореняко отмечал, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа.

До этого стало известно, что самолет компании Delta Air Lines задел другой воздушный лайнер во время вылета из аэропорта Атланты в США. По словам очевидцев, крыло самолета соприкоснулось с пустым воздушным судном. На борту в момент инцидента находились 198 человек, включая двух пилотов и четырех стюардесс.

аэропорты
самолеты
Росавиация
Ульяновск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали
Российские десантники лишили украинскую бригаду еды и воды
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.