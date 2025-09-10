Росавиация ввела ограничения в аэропорту поволжского города Росавиация: временные ограничения введены в самарском аэропорту Курумоч

Росавиация ввела временные ограничения в самарском аэропорту Курумоч, сообщил пресс-секретарь федерального агентства Артем Кореняко. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта сообщил, что временные ограничения на прибытие и отлеты самолетов введены в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае. Ограничительные меры также объяснялись обеспечением безопасности перелетов воздушных судов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Сочи ожидают отправления 24 рейса из-за задержки. Работа идет в штатном режиме после снятия ограничений в ночь на 10 сентября. В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань функционирует без каких-либо лимитов, придерживаясь фактического расписания.