09 октября 2025 в 06:28

Трамп назвал дату освобождения ХАМАС израильских заложников

Трамп: 13 октября ХАМАС может освободить захваченных в заложники израильтян

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Обмен палестинских заключенных на израильских заложников в рамках первой фазы договоренности между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News. По его словам, сейчас для этого делается все возможное.

Американский лидер также рассказал, каким будет следующий этап сделки. Трамп подчеркнул, что Газа будет восстановлена с помощью «очень влиятельного» совета.

Мы формируем совет, мы думаем, что он будет называться «Советом мира», — отметил он.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер передал CNN, что живые заложники, удерживаемые ХАМАС, будут освобождены 12 или 13 октября. По его словам, у палестинской организации есть на это 72 часа.

Как заявил Лейтер, Израиль надеется, что сделка приведет к прекращению войны, но это будет зависеть от того, насколько хорошо она будет реализована. Посол, чей старший сын погиб на войне во время службы в Армии обороны Израиля, пояснил, что именно военное давление Израиля заставило ХАМАС сесть за стол переговоров после двух лет конфликта.

Мы надеемся, что это приведет к полному прекращению боевых действий и восстановлению Газы на благо ее жителей и на благо Израиля, — отметил дипломат.

Ранее Трамп сообщил о том, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены.

