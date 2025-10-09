Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 06:56

Перечислены российские города, которые могут уйти под воду к концу ХХI века

Океанолог Сапожников: прибрежные города в России могут затонуть к концу ХХI века

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано с использованием инструментов генеративного ИИ

Из-за глобального потепления и стремительного подъема уровня мирового океана ряд прибрежных городов России может оказаться под угрозой затопления, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. По его расчетам, к 2100 году вода может подняться более чем на метр.

Ученый предупредил, что к концу столетия уровень океана повысится на 0,3–0,65 метра, а в худшем случае — на 1,3 метра. Этот процесс продолжится и в будущем, а к 2300 году подъем воды может достичь 5,6 метра. Под ударом окажутся южные регионы, северо-запад и Дальний Восток страны.

По информации Сапожникова, в причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, Ростов-на-Дону, Керчь, станицы северной Кубани и Адлер. На северо-западе России в зоне риска находятся прибрежные района Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и Сестрорецк.

В северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка, — сказал Сапожников.

Причиной подъема воды является таяние ледников и расширение воды из-за прогрева глубинных слоев океана, объяснил эксперт. Однако он отметил, что эти прогнозы основаны на математических моделях и наблюдаемых трендах, а потому пока являются расчетными сценариями.

Ранее климатолог Николай Терешонок ранее заявил, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. По его словам, повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением.

