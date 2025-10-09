Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:05

Россиянам объяснили, как избавиться от сырости в квартире

Бизнесмен Васильев: избавиться от сырости в квартире поможет осушитель воздуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для устранения сырости в квартире рекомендуется использовать осушитель воздуха, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, равномерный обогрев помещения предотвратит образование конденсата.

Если в вашей квартире на стенах начали появляться разводы, это повод бить тревогу и требовать от управляющей компании заменить межпанельный утеплитель и дополнительно гидроизолировать швы. Выполнять такую работу могут лишь промышленные альпинисты, поэтому ремонт будет достаточно дорогостоящим. Чтобы навсегда избавиться от проблемы, необходимо провести утепление фасада и улучшить движение воздуха в помещении, установив тепловую пушку или осушитель воздуха, — сказал Васильев.

Он отметил, что утепление квартиры снаружи необходимо согласовывать с управляющей компанией. По словам эксперта, если стены здания не утеплены, то при минусовых температурах в квартире между несущей стеной и утеплителем может образоваться «точка росы» — температура, при которой появляется конденсат.

Осушитель воздуха Осушитель воздуха Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расположение квартиры тоже играет существенную роль. Из-за особенностей конвекции теплого воздуха угловые квартиры прогреваются хуже всего и постоянно накапливают влагу. На нижних этажах сырость в углах появляется из подвала. Это означает, что нарушен гидроизолирующий слой между подвалом и полом вашей квартиры. В данном случае необходимо проложить пол рулонной гидроизоляцией и промазать специальной мастикой нижнюю часть стен, — добавил Васильев.

По его словам, появление влаги в квартирах под крышей может быть вызвано трещинами в межпанельных швах или отсутствием внешнего утепления. Но чаще всего, подчеркнул эксперт, проблема кроется в протекающей крыше. Он посоветовал обратиться в управляющую компанию, чтобы провести проверку и, если нужно, сделать ремонт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что собственники жилых помещений имеют право инициировать процесс заключения энергосервисного контракта с подрядной организацией. Данный механизм, по ее словам, предоставляет возможность значительного снижения затрат на отопление, электроснабжение и горячее водоснабжение.

