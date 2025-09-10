Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов В аэропорту Сочи задерживается 24 рейса после снятия ночных ограничений

В аэропорту Сочи ожидают отправления 24 рейса из-за задержки, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани. Работа идет в штатном режиме после снятия ограничений в ночь на 10 сентября.

В пресс-службе уточнили, что воздушная гавань функционирует без каких-либо лимитов, придерживаясь фактического расписания. Специалисты обслуживают прибывающие самолеты по факту их приземления, а отправляющиеся — исходя из очередности и готовности воздушных судов. При этом 24 рейса задерживаются более чем на два часа.

Представители аэропорта подчеркнули, что скоплений пассажиров в терминале не наблюдается. Службы авиагавани и авиакомпаний работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать расписание и минимизировать неудобства для пассажиров.

Причиной текущих задержек стали временные ограничения на прием и вылет самолетов, действовавшие в Сочи ночью. В период действия этих мер экипажи трех рейсов приняли решение о посадке на запасных аэродромах в Минеральных Водах и Грозном. Однако к 09:00 по московскому времени все воздушные суда успешно вернулись в Сочи.

Ранее стало известно, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.