09 октября 2025 в 13:13

Скончался звезда «Клуба „Завтрак“» и «Темного рыцаря»

Американский актер Рон Дин умер в возрасте 87 лет от продолжительной болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался звезда фильмов «Рискованный бизнес», «Клуб „Завтрак“» и «Темный рыцарь» Рон Дин, ему было 87 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на его супругу Мэгги Нефф. По словам женщины, актер боролся с продолжительной болезнью и ушел из жизни «как воин».

Он держался как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, — рассказала Нефф.

Дин родился 15 августа 1938 года в американском штате Иллинойс. За свою актерскую карьеру он сыграл в 88 фильмах, в том числе с Томом Крузом в «Рискованном бизнесе», «Цвете денег» и «Коктейле». Кроме того, артист известен по ролям в фильмах «Спасатель», «Беглец», «Руди», «Завтра наступит сегодня», «Скорая помощь», «Чикаго в огне» и «Клиент всегда мертв».

Ранее сообщалось, что на 81-м году жизни умер выдающийся французский артист балета и хореограф Патрис Барт. Звание звезды, этуали, он получил после блистательного исполнения главной партии в «Лебедином озере» в редакции Владимира Бурмейстера.

До этого стало известно о смерти британского актера Джона Вудвайна. Зрителям он известен ролями в картинах «Доктор Кто», «Корона», «Чисто английские убийства» и «Гамлет». Вудвайн был женат на актрисе Линн Фарли, известной по роли в сериале «Шерлок».

