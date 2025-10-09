В Минэнерго оценили ситуацию с бензином в Курской области Цивилев: все федеральные заправки в Курской области обеспечены бензином

На сегодняшний день все федеральные заправки в Курской области обеспечены бензином, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, которые приводит «Звезда», цены на топливо поднимает только небольшое число частных компаний. Цивилев пообещал контролировать стоимость бензина в регионе.

Со своей стороны принимаем все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку по топливу. Она находится под нашим контролем. Все сетевые федеральные заправки, которые опираются на линейки интегрированной компании, обеспечены топливом. Есть ряд небольших компаний, у которых возникли сложности, — сказал министр.

Он добавил, что в Курской области целиком выполнили план подготовки к осенне-зимнему периоду. В приграничном регионе также создаются дополнительные топливные резервы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллин заявила, что рост цен на бензин в стране носит временный характер и связан с факторами предложения. По ее словам, правительственные меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке топлива.