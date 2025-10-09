Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:17

В Минэнерго оценили ситуацию с бензином в Курской области

Цивилев: все федеральные заправки в Курской области обеспечены бензином

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На сегодняшний день все федеральные заправки в Курской области обеспечены бензином, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, которые приводит «Звезда», цены на топливо поднимает только небольшое число частных компаний. Цивилев пообещал контролировать стоимость бензина в регионе.

Со своей стороны принимаем все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку по топливу. Она находится под нашим контролем. Все сетевые федеральные заправки, которые опираются на линейки интегрированной компании, обеспечены топливом. Есть ряд небольших компаний, у которых возникли сложности, — сказал министр.

Он добавил, что в Курской области целиком выполнили план подготовки к осенне-зимнему периоду. В приграничном регионе также создаются дополнительные топливные резервы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллин заявила, что рост цен на бензин в стране носит временный характер и связан с факторами предложения. По ее словам, правительственные меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке топлива.

Сергей Цивилев
Минэнерго
топливо
бензин
цены на билеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампу предложили $1 трлн за отказ от войны
Россиянам рассказали, как оформить цифровой ID без биометрии
Жители всей России получили доступ к «Сферуму» в МАХ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.