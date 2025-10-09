Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:14

Россиянам рассказали, почему осенью обостряется гастрит

Гастроэнтеролог Кардашова: недостаток овощей ведет к обострению гастрита

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью недостаток овощей и фруктов в рационе ведет к обострению гастрита, заявила гастроэнтеролог София Кардашова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», стресс от смены погоды также может повлиять на развитие болезни.

Психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу желудка, и минимизация стресса может существенно снизить вероятность обострения гастрита, — заявила гастроэнтеролог.

Кардашова отметила, что сокращение светового дня и понижение температуры могут негативно сказаться на психологическом состоянии. Из-за этого человек начинает заедать стресс и перегружать желудок, компенсируя потерю тепла. Врач уточнила, что это приводит к обострению гастрита.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов заявил, что изжога после употребления шашлыка, которая происходит чаще чем раз в неделю, может сигнализировать об опасных заболеваниях, включая предраковые состояния. По его словам, эпизодические случаи не должны вызывать панику, но регулярное проявление изжоги требует обязательного обращения к врачу.

