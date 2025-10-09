Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:11

Ганчев рассказал, сколько мирных жителей остались в Купянске

Ганчев: около 1 тыс. жителей остались в Купянске

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global look press

Около 1 тыс. мирных жителей остались в Купянске, заявил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев со ссылкой на данные российских военных. По его словам, большая часть из них — люди пожилого возраста и те, кто с трудом передвигается. Он отметил, что Киев провел принудительную эвакуацию в городе, фактически выгнав жителей из своих домов.

Мы получаем информацию от военных, там до 1 тыс. человек гражданского населения, — сказал Ганчев.

Ранее глава Харьковской ВГА заявил, что правительство Украины использует мирное население, проживающее в Купянске, в качестве живого щита, такое развитие событий значительно затрудняет продвижение Вооруженных сил РФ. Он добавил, что российские военные продолжают блокировать противника в северной и западной части города и расширяют подконтрольную зону.

До этого в российских силовых структурах сообщалось, что украинские солдаты с помощью дрона передали ВС РФ координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами.

Россия
Украина
Харьковская область
ВС РФ
ВСУ
Купянск
