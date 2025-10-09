В Эрмитаже назвали условия для желающих забрать в семью музейного кота

Представители Государственного Эрмитажа рассказали в своем блоге, что забрать в семью одного из котов, которые живут в подвалах музея, можно только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом далеко не все эрмитажные коты хотят обрести хозяев.

Музей стремится отдавать питомцев только в пределах Петербурга и Ленобласти. Жизнь непредсказуема: если возникнет необходимость, Эрмитаж всегда примет своего котика обратно. Поэтому важно, чтобы он был в пределах досягаемости, — говорится в сообщении.

Музей не приветствует ситуации, когда эрмитажный кот оказывается в съемной квартире, а также не отдает питомцев в организации. Люди, которые действительно хотят взять животное из Эрмитажа, сначала проходят собеседование. Кроме того, многие музейные коты не испытывают потребности в хозяевах в силу возраста или характера, объяснили сотрудники учреждения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области «мобилизованный» кот был возвращен хозяевам после широкой огласки в соцсетях. Женщина, у которой украли питомца, поблагодарила всех причастных к его возвращению. По версии местных каналов, гулявшего по улице кота украл пьяный сотрудник ТЦК для своего сына.