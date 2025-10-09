Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:32

Работники McDonald’s в Киеве оказались неуязвимы для ТЦК

Сотрудники киевского McDonald’s получают бронь от мобилизации в ВСУ

Фото: Global Look Press

Заплатив €500 (примерно 48 тыс. рублей), можно избежать призыва в ВСУ на раннем этапе мобилизации, при этом работа в киевском McDonald’s предоставляет бронь, пишет Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» со ссылкой на представителя Национальной гвардии Украины. Он обнародовал информацию о стоимости откупа от мобилизации для граждан бывшей советской республики.

По его данным, сумма в €1000 (около 96 тыс. рублей) требуется тем, кого уже доставили в автобус ТЦК. Если же началось оформление документов, минимальный размер откупа возрастает до €10 тыс. (968 тыс. рублей). Для беспрепятственного выхода из военкомата необходимо располагать €15 тыс. (1,4 млн рублей).

Ранее сотрудники ТЦК организовали систему наблюдения за посетителями аптек для последующего призыва на военную службу. Как сообщил представитель пророссийского подполья, данный метод позволяет выявлять граждан, приобретающих лекарственные средства, с целью их дальнейшей мобилизации. Также фиксируется рост случаев преследования лиц, передвигающихся на велосипедах и самокатах.

ТЦК
мобилизация
ВСУ
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву
Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Гай Германика похвасталась украденным с вечеринки Собчак трофеем
Работники McDonald’s в Киеве оказались неуязвимы для ТЦК
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.