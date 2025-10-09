Работники McDonald’s в Киеве оказались неуязвимы для ТЦК Сотрудники киевского McDonald’s получают бронь от мобилизации в ВСУ

Заплатив €500 (примерно 48 тыс. рублей), можно избежать призыва в ВСУ на раннем этапе мобилизации, при этом работа в киевском McDonald’s предоставляет бронь, пишет Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» со ссылкой на представителя Национальной гвардии Украины. Он обнародовал информацию о стоимости откупа от мобилизации для граждан бывшей советской республики.

По его данным, сумма в €1000 (около 96 тыс. рублей) требуется тем, кого уже доставили в автобус ТЦК. Если же началось оформление документов, минимальный размер откупа возрастает до €10 тыс. (968 тыс. рублей). Для беспрепятственного выхода из военкомата необходимо располагать €15 тыс. (1,4 млн рублей).

Ранее сотрудники ТЦК организовали систему наблюдения за посетителями аптек для последующего призыва на военную службу. Как сообщил представитель пророссийского подполья, данный метод позволяет выявлять граждан, приобретающих лекарственные средства, с целью их дальнейшей мобилизации. Также фиксируется рост случаев преследования лиц, передвигающихся на велосипедах и самокатах.