08 октября 2025 в 04:39

Сотрудники ТЦК начали вылавливать украинцев у аптек

ТАСС: сотрудники ТЦК забирают мужчин для мобилизации во время дежурства у аптек

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине организуют наблюдение за гражданами, посещающими аптеки, с целью их последующей мобилизации, сообщил представитель пророссийского подполья в интервью информационному агентству ТАСС. По его словам, подобная практика позволяет выявлять лиц, нуждающихся в приобретении лекарственных препаратов, для последующего призыва на военную службу.

Под наблюдением ТЦК находятся аптеки — ловят людей, которым жизненно необходимо приобрести лекарства для себя или родственников, — указано в сообщении.

Информатор отметил, что в последнее время участились случаи преследования велосипедистов и пользователей самокатов. Сотрудники ТЦК останавливают их на дорогах общего пользования и принудительно доставляют в автомобилях для дальнейшей мобилизации. В некоторых случаях при задержании используются методы физического воздействия.

По информации источника, в западных регионах Украины сотрудники ТЦК действуют менее агрессивно по сравнению с другими областями. Это объясняется более плотной населенностью данных территорий, где местные жители активно фиксируют противоправные действия на камеры мобильных устройств и оказывают сопротивление мобилизаторам.

Ранее сообщалось, что во время прохождения военно-врачебной комиссии в Борисполе под Киевом умер мобилизованный мужчина. Трагический инцидент произошел 6 октября.

ТЦК
мобилизация
Украина
аптеки
