08 октября 2025 в 03:48

Мобилизованный украинец умер до отправки на фронт

Мобилизованный умер во время прохождения медкомиссии в Борисполе

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети

Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Борисполе под Киевом умер мобилизованный мужчина, сообщило районное управление полиции. Трагический инцидент произошел 6 октября.

Известно, что заведено дело по статье об убийстве по неосторожности. Обстоятельства случившегося не приводятся.

Предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина <…> спасти его жизнь не удалось, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что мужское население Одессы призывного возраста готово оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК (аналог военкомата). С появлением видео с силовой мобилизацией граждан многие одесситы стали носить с собой оружие на случай, если их попытаются задержать прямо на улице, поскольку нередко сотрудники военкоматов избивают призывников перед тем, как увезти в пункты сборов.

До этого в Одессе врачи скорой помощи и очевидцы спасли местного жителя от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к уголовной ответственности. Представители регионального ТЦК утверждают, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и попытался от них сбежать.

Украина
смерти
мобилизованные
медкомиссия
