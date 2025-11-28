День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:51

Бывшего игрока сборной Украины по футболу мобилизовали в ВСУ

В Киеве мобилизовали бывшего футболиста сборной Украины Гармаша

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в Киеве, сообщает «Страна.ua». В социальных сетях сообщали, что футболиста задержали с применением силы и предлагали выйти из ситуации за $25 тыс. (почти 2 млн рублей), но тот отказался.

В ТЦК опровергли эти сведения, отметив, что никакого насилия или требований взятки не было. Футболист прошел военно-врачебную комиссию и самостоятельно выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные на Украине платят по $15 тыс. (1,2 млн рублей), чтобы их отпустили из ТЦК. Он назвал происходящее колоссальной коррупцией. По словам парламентария, сотрудники ТЦК нарушают права людей и не стесняются применять физическую силу.

До этого в Киеве принудительно мобилизованный мужчина впал в кому после одной ночи в ТЦК, а затем скончался. По предварительной информации, у 43-летнего новобранца была диагностирована черепно-мозговая травма.

Также сотрудники ТЦК мобилизовали катафальщиков, которые ехали на кладбище. Местная жительница сообщила, что ее близкая подруга хоронила дядю, а когда родственники приехали в морг, тело не вынесли.

мобилизация
Украина
футболисты
футбол
