День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:20

Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых

Гладилин выступил за назначение Романова главным тренером «Спартака»

Вадим Романов Вадим Романов Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вадим Романов идеально подходит «Спартаку» в качестве главного тренера команды, заявил NEWS.ru ветеран красно-белых Валерий Гладилин. Он отметил, что специалист спокойно ведет себя у кромки поля.

Шансы есть, пусть побеждает, а решать будет руководство. Мое мнение — Романов подходит для этой работы. Он спокойный, спартаковец. Но решать этот вопрос будут другие люди, — сказал Гладилин.

Под руководством Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Следующей игрой в РПЛ станет встреча против «Балтики», которая пройдет 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. После 16 туров РПЛ команды идут по соседству в турнирной таблице: «Балтика» занимает пятое место с 29 очками, «Спартак» — шестое с 28 баллами.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против «Динамо».

РПЛ
ФК Спартак
Балтика
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Газпроме» зафиксировали истощение запасов топлива в Европе
«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере
Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.