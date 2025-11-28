Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых

Вадим Романов идеально подходит «Спартаку» в качестве главного тренера команды, заявил NEWS.ru ветеран красно-белых Валерий Гладилин. Он отметил, что специалист спокойно ведет себя у кромки поля.

Шансы есть, пусть побеждает, а решать будет руководство. Мое мнение — Романов подходит для этой работы. Он спокойный, спартаковец. Но решать этот вопрос будут другие люди, — сказал Гладилин.

Под руководством Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Следующей игрой в РПЛ станет встреча против «Балтики», которая пройдет 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. После 16 туров РПЛ команды идут по соседству в турнирной таблице: «Балтика» занимает пятое место с 29 очками, «Спартак» — шестое с 28 баллами.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против «Динамо».