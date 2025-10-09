Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана В горах Дагестана орел принял FPV-дрон за добычу и сбил его

В горах Дагестана орел атаковал квадрокоптер, сообщает Telegram-канал Baza. Птица приняла FPV-дрон за потенциальную добычу. Как пишут авторы канала, аппарат серьезных повреждений не получил.

На кадрах видно, как беспилотник на приличной высоте летит над горами Дагестана. В какой-то момент появляется орел. Заметив дрон, хищник резко меняет направление и в считанные секунды сбивает его.

Ранее российские военные засняли на видео необычный полет котенка на разведывательном беспилотнике. В ходе съемки один из военнослужащих аккуратно управлял дроном, на котором разместился серый котенок, после чего посадил аппарат на ящик с боеприпасами. Для создания большей реалистичности оператор имитировал звук работы пропеллеров, что вызвало сдержанное веселье у присутствующих.

До этого кот сумел нейтрализовать беспилотник ВСУ, следовавший в направлении населенного пункта ДНР. На записи, сделанной камерой упавшего аппарата, видно, как животное, вероятно принявшее дрон за птицу, атаковало его на малой высоте.