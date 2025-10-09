Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 19:30

Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана

В горах Дагестана орел принял FPV-дрон за добычу и сбил его

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В горах Дагестана орел атаковал квадрокоптер, сообщает Telegram-канал Baza. Птица приняла FPV-дрон за потенциальную добычу. Как пишут авторы канала, аппарат серьезных повреждений не получил.

На кадрах видно, как беспилотник на приличной высоте летит над горами Дагестана. В какой-то момент появляется орел. Заметив дрон, хищник резко меняет направление и в считанные секунды сбивает его.

Ранее российские военные засняли на видео необычный полет котенка на разведывательном беспилотнике. В ходе съемки один из военнослужащих аккуратно управлял дроном, на котором разместился серый котенок, после чего посадил аппарат на ящик с боеприпасами. Для создания большей реалистичности оператор имитировал звук работы пропеллеров, что вызвало сдержанное веселье у присутствующих.

До этого кот сумел нейтрализовать беспилотник ВСУ, следовавший в направлении населенного пункта ДНР. На записи, сделанной камерой упавшего аппарата, видно, как животное, вероятно принявшее дрон за птицу, атаковало его на малой высоте.

дроны
орел
птицы
Дагестан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Политолог объяснил, как фон дер Ляйен сохранила пост главы Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.