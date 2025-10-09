Позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен очень прочны несмотря на критику, поэтому она избежала отставки с должности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Эксперт считает, что для этого ей даже не понадобилась бы помощь неких могущественных покровителей.

Что касается предположений о могущественных фигурах и влиянии различных «глубинных государств» на карьеру фон дер Ляйен, то это скорее всего спекуляции. Она является представительницей самой крупной фракции, что при нынешних политических раскладах фактически исключает возможность ее отстранения, — убежден Корнилов.

Он обратил внимание на то, что некоторые связывают деятельность фон дер Ляйен с именем американского финансиста Джорджа Сороса.

Сорос действительно спонсирует различные структуры, в том числе образовательные, в европейских странах. Однако я не думаю, что он непосредственно управляет Урсулой фон дер Ляйен. Это преувеличение, — считает аналитик.

Ранее на сессии в Страсбурге Европарламент последовательно проголосовал против двух резолюций о недоверии главе Еврокомиссии. В преддверии голосования фон дер Ляйен обратилась к депутатам ЕП с просьбой оставить ее у власти якобы для защиты «разлетающегося в щепки» миропорядка от России.