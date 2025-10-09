Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:09

В Кремле высказались о договоренностях РФ и США, которые «не всем нравятся»

Ушаков: достигнутые договоренности России и США по Украине работают

Помощник президента России Юрий Ушаков Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Достигнутые ранее Россией и Соединенными Штатами договоренности по урегулированию украинского конфликта сохраняют свою актуальность, несмотря на наличие критиков, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала. По его словам, эти соглашения являются действенными, и стороны планируют продолжать контакты, основанные на них.

В ходе встречи [в Анкоридже] два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине. Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, они не всем нравятся, — констатировал представитель Кремля.

Помощник российского лидера уточнил, что противниками достигнутых договоренностей выступают европейские страны и нынешние украинские власти. Он пояснил, что эти стороны в принципе не приемлют мирного урегулирования конфликта. При этом Ушаков подчеркнул, что работоспособность этих соглашений не ставится под сомнение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в процессе диалога России и США по украинскому конфликту наметилась серьезная пауза. По его словам, киевские власти «явно воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к мирному урегулированию кризиса.

Россия
Юрий Ушаков
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампу предложили $1 трлн за отказ от войны
Россиянам рассказали, как оформить цифровой ID без биометрии
Жители всей России получили доступ к «Сферуму» в МАХ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.