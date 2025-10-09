В Кремле высказались о договоренностях РФ и США, которые «не всем нравятся»

В Кремле высказались о договоренностях РФ и США, которые «не всем нравятся» Ушаков: достигнутые договоренности России и США по Украине работают

Достигнутые ранее Россией и Соединенными Штатами договоренности по урегулированию украинского конфликта сохраняют свою актуальность, несмотря на наличие критиков, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала. По его словам, эти соглашения являются действенными, и стороны планируют продолжать контакты, основанные на них.

В ходе встречи [в Анкоридже] два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине. Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, они не всем нравятся, — констатировал представитель Кремля.

Помощник российского лидера уточнил, что противниками достигнутых договоренностей выступают европейские страны и нынешние украинские власти. Он пояснил, что эти стороны в принципе не приемлют мирного урегулирования конфликта. При этом Ушаков подчеркнул, что работоспособность этих соглашений не ставится под сомнение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в процессе диалога России и США по украинскому конфликту наметилась серьезная пауза. По его словам, киевские власти «явно воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к мирному урегулированию кризиса.