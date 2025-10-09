Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:49

Россия и Таджикистан укрепляют стратегическое партнерство

Путин и Рахмон подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Владимир Путин, Эмомали Рахмон Владимир Путин, Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Россия и Таджикистан подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Эмомали Рахмона, передает Кремль. Документ определяет новые направления двустороннего взаимодействия между странами.

В рамках визита состоялась церемония обмена подписанными документами в присутствии глав государств. Всего было подписано 15 соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества между Россией и Республикой Таджикистан.

Ранее Путин заявил о динамичном развитии межгосударственных отношений с Таджикистаном, соответствующих уровню официального визита. Российский лидер выразил признательность Рахмону за бережное сохранение культурного наследия и поддержку русского языка в республике.

Кроме того, президент России сообщил о росте товарооборота между РФ и Таджикистаном более чем на 17% в ходе встречи с Рахмоном. Российский лидер охарактеризовал эти показатели как позитивные и призвал стороны сохранить сложившуюся экономическую динамику.

Россия
Таджикистан
Владимир Путин
Эмомали Рахмон
Юрий Ушаков
