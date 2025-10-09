Помощник Путина раскрыл состояние контактов России и США

Кремль по-прежнему контактирует с администрацией Соединенных Штатов в привычном режиме, заявил помощник президента РФ Владимира Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос, остаются ли контакты между Москвой и Вашингтоном, в частности у самого Ушакова, или же в них наметился спад, передает «Интерфакс».

Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются, — сказал помощник Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в процессе диалога России и США по украинскому конфликту наметилась серьезная пауза. По его словам, киевские власти «явно воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к мирному урегулированию кризиса.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов выразил мнение, что перспектива возобновления переговоров между Россией и Украиной по-прежнему реальна. При этом он признал, что в Европе и Соединенных Штатах можно наблюдать сопротивление продолжению диалога Москвы и Киева.