09 октября 2025 в 15:31

Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нобелевский комитет завершил обсуждения и утвердил лауреата премии мира 2025 года, сообщил в комментарии AFP представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм. Заседание комитета прошло в понедельник, 6 октября.

Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник. <…> Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение, — сказал Осхайм.

Ранее президент США Дональд Трамп связал свое оптимистичное видение перспектив урегулирования кризиса на Украине с обсуждением потенциального получения им Нобелевской премии. Американский лидер утверждает, что его администрация уже способствовала прекращению семи военных конфликтов и приближается к разрешению восьмого — палестино-израильского противостояния в секторе Газа. При этом Трамп выразил сомнение, что Нобелевский комитет признает его заслуги, несмотря на столь значительные, по его мнению, достижения в миротворческой деятельности.

До этого невролог Валерий Новоселов отметил, что у Трампа прослеживается ухудшение когнитивных функций. По его мнению, это подтверждает навязчивое стремление главы Белого дома заполучить Нобелевскую премию.

