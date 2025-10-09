Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:31

Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика

Румынский барабанщик Direcția 5 Тете Кесери скончался из-за онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный румынский барабанщик и вокалист Мариус Тете Кесери умер на 61-м году жизни, сообщила группа Direcția 5, в составе которой музыкант выступал более 30 лет. По данным источника, мужчина скончался из-за онкологического заболевания, передает издание Click.

По словам коллег погибшего, болезнь протекала тяжело: артист сильно похудел, ослаб, но продолжал работать над сольным проектом. Как уточнил представитель исполнителя, он «держался до последнего», хотя чувствовал себя очень плохо.

Кесери никогда не был женат и не имел детей. Последние месяцы жизни он провел в уединении и стал глубоко религиозным. У музыканта остался только брат, также связанный с музыкальной сценой. До Direcția 5 артист сотрудничал с коллективами Voltaj, Quartz, Vali Sterian, Compania de Sunet и Hardton.

Ранее в Нальчике на 70-м году жизни скончался российский певец и композитор, народный артист Ингушетии Ефрем Амирамов. Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, где и ушел из жизни.

музыканты
смерти
рак
Румыния
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Политолог объяснил, как фон дер Ляйен сохранила пост главы Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.