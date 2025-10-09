Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика

Известный румынский барабанщик и вокалист Мариус Тете Кесери умер на 61-м году жизни, сообщила группа Direcția 5, в составе которой музыкант выступал более 30 лет. По данным источника, мужчина скончался из-за онкологического заболевания, передает издание Click.

По словам коллег погибшего, болезнь протекала тяжело: артист сильно похудел, ослаб, но продолжал работать над сольным проектом. Как уточнил представитель исполнителя, он «держался до последнего», хотя чувствовал себя очень плохо.

Кесери никогда не был женат и не имел детей. Последние месяцы жизни он провел в уединении и стал глубоко религиозным. У музыканта остался только брат, также связанный с музыкальной сценой. До Direcția 5 артист сотрудничал с коллективами Voltaj, Quartz, Vali Sterian, Compania de Sunet и Hardton.

Ранее в Нальчике на 70-м году жизни скончался российский певец и композитор, народный артист Ингушетии Ефрем Амирамов. Музыкант находился в тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, где и ушел из жизни.