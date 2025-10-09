Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:38

Отец Джигана одной фразой ответил на слухи о разводе сына

Отец Джигана опроверг развод сына с Оксаной Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган Оксана Самойлова и Джиган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отец рэпера Джигана заявил, что сообщения о разводе его сына с блогером Оксаной Самойловой не соответствуют действительности, передает StarHit. О расторжении брака в Сети заговорили в четверг, 9 октября.

Это все неправда, — приводят журналисты слова мужчины.

Брат Оксаны Самойловой Евгений в беседе с изданием также сообщил, что ничего не знает об этом. Родственник подчеркнул, что ничего не знает о происходящем в семье старшей сестры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом. По данным канала, государственная пошлина за подачу заявления уже была оплачена в установленном порядке.

На этом фоне адвокат Александр Бенхин заявил NEWS.ru, что при разводе Джигана и Самойловой их дочери могут остаться жить с отцом. По его словам, исход судебного разбирательства будет определяться желанием детей, так как они достигли возраста 10 лет.

До этого Самойлова сообщила, что не делит спальное место с мужем Джиганом. По ее объяснению, они отдыхают в отдельных спальнях по причине несовпадения ежедневных расписаний.

Россия
звезды
Джиган
Оксана Самойлова
разводы
