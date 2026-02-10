Зимняя Олимпиада — 2026
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами

Джиган предупредил ухажеров своей жены об их незавидной участи

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Джиган назвал ухажеров своей жены Оксаны Самойловой «коршунами и падальщиками», которые умрут «не своей смертью». Таким образом он прокомментировал YouTube-каналу «proПуск» слух о том, что его супруге, с которой он разводится, вручили дорогой браслет на одном из мероприятий.

Джиган пообещал всем ухажерам Самойловой незавидную участь. Однако Джиган признался, что не предпринимает активных шагов для восстановления прежней семейной идиллии.

Я просто живу и смотрю. Как говорится, справедливость восторжествует, — многозначительно добавил рэпер.

Бракоразводный процесс знаменитостей начался 9 октября 2025 года, а первое судебное заседание прошло в конце месяца. Примечательно, что Самойлова превратила поход в суд в медийное событие, прибыв на него в сопровождении съемочной группы своего семейного реалити-шоу. Пока она диктует условия примирения перед камерами, Джиган продолжает настаивать на том, что юридически они все еще являются супругами.

Ранее Самойлова пожаловалась на отсутствие эмпатии у главы семейства. По ее словам, от сложного характера Джигана страдают и дети, особенно старшая дочка Ариела. Инфлюенсер заявила, что в семейной жизни ей не хватает тепла, внимания и душевной близости, которых она так и не получила от мужа.

Оксана Самойлова
Джиган
рэперы
разводы
