«Я не выдержу»: дочь Самойловой и Джигана хочет сбежать из дома из-за отца Дочь Самойловой Ариела призналась, что не выдерживает жизни с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова во время записи реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» пожаловалась на отсутствие эмпатии у главы семейства. По ее словам, от сложного характера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) страдают и дети, особенно старшая дочка Ариела, у которой лопнуло терпение.

Ариела сказала мне просто ужасную вещь в машине, от которой меня затошнило: «Если я поживу с папой еще полгода, я не выдержу». Он полностью обесценивает все чувства и потребности людей, которые находятся вокруг него: начиная с меня и заканчивая детьми, — поделилась Самойлова.

Инфлюенсер заявила, что в семейной жизни ей не хватает тепла, внимания и душевной близости, которых она так и не получила от Джигана. По ее словам, она чувствует себя в состоянии эмоционального истощения. Блогер также отметила, что точка невозврата в отношениях с супругом была пройдена еще в 2020 году.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что в 2020 году рэпер Джиган подписывал брачный договор в «уязвимом состоянии». По его словам, тогда артист принимал лекарства и проходил лечение. Сейчас Джиган пытается оспорить этот брачный договор и добиться его признания недействительным. Согласно документу, все совместно нажитое имущество после развода должно было отойти его супруге.