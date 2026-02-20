Самойлова рассказала, как Джиган кошмарит ее ухажеров Оксана Самойлова пожаловалась, что Джиган звонит ее ухажерам и запугивает

Блогер Оксана Самойлова в шоу «Быть Джиганом и Оксаной» рассказала, что супруг, рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), звонит мужчинам из ее окружения и запугивает их. По словам модели, после разрыва она впервые почувствовала свободу и начала общаться с новыми людьми, что вызвало негативную реакцию мужа.

Каждое взаимодействие с мужским полом воспринимается именно так. Сам факт того, что Джиган им звонит и запугивает — это смешно. Но не классно, — подчеркнула Самойлова.

Джиган отметил, что супругу окружают ненадежные люди, которые дают ей неверные советы и подогревают ситуацию. Рэпер утверждает, что подруги завидуют ей и подталкивают к решениям, которые не идут ей на пользу.

Кто ее окружает? Ужас. Это женщины, которые без семьи. О чем ей с ними говорить? Она — мама четверых детей, — сказал Джиган.

Ранее Самойлова рассказала о болезненном расставании с мужем после 13 лет брака. Блогер призналась, что долгое время отрицала многочисленные слухи об изменах супруга, предпочитая верить его словам.