Самойлова призналась, как Джиган окончательно разбил ей сердце Оксана Самойлова заявила, что Джиган разбил ей сердце изменами в 2020 году

Модель Оксана Самойлова в реалити-шоу «Быть Оксаной и Джиганом» рассказала о болезненном расставании с мужем после 13 лет брака. Блогер призналась, что долгое время отрицала многочисленные слухи об изменах супруга, предпочитая верить его словам.

По словам Самойловой, она жила в иллюзиях, пока в 2020 году не столкнулась с жестокой реальностью. Джиган, уличенный во лжи, пытался загладить вину и сохранить семью, но его попытки оказались запоздалыми. Даже новое увлечение — ферма — не нашло отклика у супруга, что окончательно отдалило пару друг от друга. Самойлова сознательно начала отстраняться, чтобы оградить себя от боли.

Я жила все эти годы, до 2020-го, просто с единорогами на облаках, где-то в радугах <…>. И когда это все случилось, сердечко мое разбилось жестко, — поделилась модель.

Сейчас, по ее словам, пути назад нет. Она научилась быть счастливой самостоятельно, и их жизни с Джиганом теперь идут параллельно, но уже по разным дорогам.

Ранее Самойлова пожаловалась на отсутствие эмпатии у главы семейства. По ее словам, от сложного характера Джигана страдают и дети, особенно старшая дочка Ариела. Инфлюенсер заявила, что в семейной жизни ей не хватает тепла, внимания и душевной близости, которых она так и не получила от мужа.